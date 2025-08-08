Сотрудник Росгвардии провёл занятие по вопросам безопасности для детей в детском лагере

В Анжеро-Судженске в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» на территории детского лагеря «Белая роща» состоялась познавательная встреча воспитанников со стражем правопорядка.

В рамках встречи гость из городского филиала вневедомственной охраны рассказал ребятам об истории создания и структуре войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подробно объяснил основные задачи и направления деятельности вневедомственной охраны. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и правилам поведения в экстренных ситуациях, в том числе при обнаружении подозрительных предметов.

Для закрепления полученных знаний с участниками была проведена практическая тренировка. Ребята должны были обнаружить «опасные» предметы на территории лагеря и доложить об их нахождении сотруднику Росгвардии.

«Важно, чтобы дети с раннего возраста знали, как действовать в случае угрозы и умели быстро ориентироваться в нестандартной ситуации», – подчеркнул росгвардеец.

Юные участники мероприятия успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав внимательность, слаженность и ответственность.

Фото: Росгвардия