Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудник Росгвардии провёл занятие по вопросам безопасности для детей в детском лагере

В Анжеро-Судженске в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» на территории детского лагеря «Белая роща» состоялась познавательная встреча воспитанников со стражем правопорядка.

В рамках встречи гость из городского филиала вневедомственной охраны рассказал ребятам об истории создания и структуре войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подробно объяснил основные задачи и направления деятельности вневедомственной охраны. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и правилам поведения в экстренных ситуациях, в том числе при обнаружении подозрительных предметов.

Для закрепления полученных знаний с участниками была проведена практическая тренировка. Ребята должны были обнаружить «опасные» предметы на территории лагеря и доложить об их нахождении сотруднику Росгвардии.

«Важно, чтобы дети с раннего возраста знали, как действовать в случае угрозы и умели быстро ориентироваться в нестандартной ситуации», – подчеркнул росгвардеец.

Юные участники мероприятия успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав внимательность, слаженность и ответственность.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
08/08/2025
Общество
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus