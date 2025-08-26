Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудники ОМОН Росгвардии оказали содействие ФСБ в пресечении деятельности нарколаборатории в Кузбассе

Сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в обеспечении силовой поддержки оперативных мероприятий, проводимых УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. В результате совместных действий пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся серийным производством синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе операции, проведённой на территории Южно-Кузбасской агломерации, силовики задержали двоих жителей региона в момент синтеза запрещённых веществ. При обыске изъято около 25 килограммов мефедрона, свыше 3,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотиков.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
kuzbassnews.ru
26/08/2025
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus