Сотрудники ОМОН Росгвардии оказали содействие ФСБ в пресечении деятельности нарколаборатории в Кузбассе

Сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в обеспечении силовой поддержки оперативных мероприятий, проводимых УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. В результате совместных действий пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся серийным производством синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе операции, проведённой на территории Южно-Кузбасской агломерации, силовики задержали двоих жителей региона в момент синтеза запрещённых веществ. При обыске изъято около 25 килограммов мефедрона, свыше 3,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотиков.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия