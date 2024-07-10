Сотрудники СОБР завершили регулярные практические занятия по десантированию с вертолета в Кузбассе

В областном центре сотрудники специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу совместно с летчиками Сибирского округа Росгвардии успешно провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.

Под руководством опытных инструкторов спецназовцы отработали навыки десантирования при помощи альпинистского снаряжения и устройств скоростного спуска. По словам командира спецподразделения полковника Рустама Хабибуллина, беспарашютное десантирование с вертолета является одним из основных элементов подготовки, предназначенным для повышения эффективности выполнения боевых задач в условиях сложной оперативной обстановки и труднодоступной местности.

«Мы стараемся регулярно проводить такие занятия, чтобы не было больших перерывов и сотрудники не теряли полученные навыки. Умения, которые оттачиваются в ходе данных занятий, позволяют нам в любой момент выполнить поставленную задачу», - рассказал сотрудник СОБР с позывным «Барс».

Совместные учения специалистов из разных подразделений Росгвардии способствуют укреплению взаимодействия и повышают профессионализм каждого участника. Обучение такого рода является приоритетным в деятельности войск правопорядка, так как гарантирует эффективное реагирование на возникающие угрозы и повышает безопасность граждан.

Фото: Росгвардия