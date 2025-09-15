Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сотрудники транспортной полиции Кузбасса в очередной раз стали донорами крови

Десять сотрудников Кузбасского ЛУ МВД России приняли участие в благотворительной акции по сбору донорской крови, организованной Кузбасским центром крови. Участниками акции стали как опытные доноры-сотрудники транспортной полиции, так и новички, впервые решившиеся на сдачу крови.

Для сержанта полиции Андрея Мартыненко, старшины направления материально-технического обеспечения ОР ППСП, донорство стало доброй традицией – это его 34-я сдача крови.

«Транспортные полицейские проявляют активную гражданскую позицию, помогая тем, кто нуждается в донорской крови. Для стражей порядка участие в подобных акциях – это не только помощь, но и осознанный гражданский долг», – отметила заведующая донорским отделом Наталья Каменских.

В этот раз транспортные полицейские Кузбасса собрали более шести литров крови. Эта кровь будет использована не только для прямого переливания, но и для получения ценных компонентов, необходимых для лечения различных заболеваний.

фото: Кузбасское ЛУ МВД России

15/09/2025
