Специалисты Россельхознадзора дают советы, как получить крепкую рассаду, которая порадует в сезон крупными и сладкими ягодами

Специалисты Россельхознадзора советуют начать посев уже в зимнее время, чтобы собрать хороший урожай земляники. При покупке семян обязательно необходимо обратить внимание на срок вызревания сорта, указанный на упаковке. Например, для сибирских регионов нужно выбирать раннеспелые сорта, с периодом вегетации 100-110 дней.

Также надо сделать выбор разновидности земляники: обычная или ремонтантная. Первая дает плоды один раз в начале лета. И крупноплодные, и мелкоплодные сорта этого типа выращивают практически одинаково. Ремонтантная земляника отличается длительным плодоношением. Крупноплодные сорта можно собирать в начале и в конце лета, а мелкоплодные – все летние месяцы и даже в начале осени, если она теплая. При более позднем посеве растение тратит весь сезон на рост и укоренение, откладывая плодоношение на следующий год. Это не ошибка, а биология культуры, которую важно учитывать заранее.

В выборе конкретного сорта Вам поможет электронный «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию», размещенный на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия», где есть сведения о сроках высева на рассаду, длительности вегетации и устойчивости к заболеваниям. При этом наличие сорта в реестре гарантирует, что он генетически не модифицирован, и растение не причинит вред здоровью. Сорта, отсутствующие в реестре, не исследованы и могут содержать ГМО.

Чтобы успешным стал и следующий этап, то есть непосредственно сам процесс выращивания садовой земляники, необходимо соблюсти множество тонкостей. Перед посевом семена земляники лучше стратифицировать.

Один из способов, когда семена раскладывают на ватном диске, помещают в пакет с дырочками и убирают в холодильник на 3-4 дня с регулярным проветриванием.

Другой способ, при котором семена раскладывают на грунт и сверху присыпают снегом, который при таянии втянет семена в почву. Контейнер с посевами убрать в холодильник на 1,5-2 недели. Стратификация повысит уровень всхожести семян и ускорит появление всходов.

Рассада земляники требовательна к качеству почвы. Грунт должен быть рыхлым и содержать достаточное количество питательных веществ. Для уничтожения патогенных грибков в почве грунт, заготовленный самостоятельно, можно прокалить в духовке при температуре 150 градусов. Семена необходимо высаживать на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Лучший вариант получения крепкой рассады земляники – посев семян в торфяные таблетки. Их необходимо замочить в воде, поместив в контейнер под крышку на трое суток.

После того, как семена взошли, за растением нужно правильно ухаживать. В первую неделю температура в помещении должна быть в пределах +21 и +23 градусов. Затем можно снизить до +18 градусов. Для полива лучше использовать талую воду. Подливают пипеткой или шприцем, стараясь не попасть на листья. Подкормку рассады лучше начинать в фазе 2-3 настоящих листьев, а далее через каждые 10 дней. Когда у них образуется не менее 6 настоящих листочков, молодые растения пересаживают в грунт на pH-нейтральные, хорошо удобренные почвы. После высадки необходимо замульчировать для предотвращения грунтовой корки и сохранения влаги.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора призывает быть внимательнее при выборе семян, чтобы количество и качество урожая вас порадовало!

