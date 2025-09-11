Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Специалисты Россельхознадзора отмечают эффективность выездных обследований земель сельхозназначения Кузбасса по выявлению нарушений законодательства

С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области – Кузбасса 151 выездное обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения без взаимодействия с их правообладателями.

По результатам проведенных мероприятий зафиксировано зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью на общей площади 3 949 га.

С целью недопущения нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации всем собственникам и арендаторам, допустившим нарушения на принадлежащих им земельных участках, объявлены предостережения и выданы предписания для принятия мер по их соблюдению.

Стоит отметить, что с начала текущего года благодаря целенаправленной работе ведомства на территории Кемеровской области — Кузбасса устранены нарушения и введено в сельскохозяйственный оборот 282,7 га земель сельскохозяйственного назначения. Так, в августе 2025 года одним из показательных примеров стало подтверждение факта ввода в оборот 73,9 га земель в Кемеровском районе в границах ООО «Упоровское».

11/09/2025
