Суд отказал в установлении административного надзора гражданке Армении, осуждённой за попытку сбыта наркотиков

При рассмотрении дела об установлении административного надзора отбывающей длительный срок лишения свободы гражданке Армении выяснилось, что ранее было вынесено решение о нежелательности её пребывания на территории России в течение 10 лет после отбывания наказания.

Администрация исправительной колонии обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением об установлении административного надзора 38-летней гражданке Республики Армения, отбывающей длительный срок лишения свободы за попытку сбыта наркотического средства героин в крупном размере.

Как следует из материалов дела, наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима один из районных судов Томска ещё в 2021 году назначил женщине за покушение на сбыт наркотического средства «героин». Данное наказание было назначено с учётом особо опасного рецидива, так как она ранее уже отбывала четырёхлетний срок лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

За время отбывания наказания осуждённая своим поведением и активным участием в общественной жизни заслужила право на замену оставшегося срока лишения свободы более мягким видом наказания — принудительными работами. В связи с этим администрация исправительного учреждения обратилась в суд с требованием об установлении в отношении осуждённой административного надзора на срок 10 лет после отбытия наказания.

Но при рассмотрении заявленных требований выяснилось, что в отношении осуждённой ранее принималось решение о нежелательности её пребывания в Российской Федерации на десятилетний срок. В соответствии с распоряжением органов государственной власти гражданка Республики Армения по истечении срока отбывания наказания обязана выехать из России.

«Административный надзор не может устанавливаться в отношении иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации», — указано в судебном постановлении.

В результате суд отказал в установлении административного надзора в отношении гражданки Армении.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд