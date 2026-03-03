Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Суд поставил точку в инциденте, связанном с противоправными действиями в отношении несовершеннолетней девочки

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел гражданское дело по иску прокурора, действующего в интересах несовершеннолетней девочки, ранее пострадавшей от противоправных действий сверстницы.

В конце августа прошлого года в одном из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса между двумя несовершеннолетними девочками произошёл конфликт, переросший в совершение противоправных действий в отношении младшей из участниц. Произошедшая ситуация стала достоянием общественности из-за распространения неустановленным лицом видеозаписи противоправных действий в сообществах информационного канала «Инцидент Кузбасс».

Органами регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по выявленным противозаконным действиям была незамедлительно организована доследственная проверка, в ходе которой установили всех участников инцидента. По результатам проверки вскоре было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершённого с применением насилия либо с угрозой его применения.

Однако уголовная ответственность за совершение хулиганства без отягчающих обстоятельств наступает с 16-летнего возраста, поэтому в отношении совершившей преступление 11-летней девочки уголовное дело было прекращено в ноябре 2025 года.

Тем не менее, случившееся оказало негативное влияние на физическое и эмоциональное состояние 10-летней пострадавшей, поэтому в соответствии с действующим законодательством она имеет право на компенсацию морального вреда.

За вред, причинённый несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, отвечают его родители. В связи с этим прокурор города Мариинска, выступая в интересах пострадавшей, обратился в суд к маме девочки, виновной в причинении вреда, с требованием о компенсации морального вреда. Принимая во внимание то, что было нарушено право несовершеннолетней пострадавшей на уважение её чести, достоинства, а также личных неимущественных прав, прокурор просил суд взыскать в её пользу компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

В судебном заседании ответчица не возражала против удовлетворения исковых требований и просила суд принять признание ею иска.

Установив, что признание исковых требований не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд решил принять признание исковых требований, и постановил взыскать с ответчицы в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Также мама девочки, виновной в причинении вреда несовершеннолетней, обязана оплатить государственную пошлину в доход бюджета Мариинского муниципального округа Кузбасса в размере 4 тысяч рублей.

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
03/03/2026
