Суд возложил на органы здравоохранения Кузбасса обязанность отремонтировать рентгенаппарат в одной из районных больниц

В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда Минздрав Кузбасса обязан организовать и обеспечить финансирование ремонта неработоспособного с лета 2025 года рентгенаппарата Мариинской городской больницы. В течение полугода после поступления финансирования больница обязана отремонтировать и вновь ввести в эксплуатацию рентгеновский аппарат для флюорографии лёгких.

Согласно материалам дела, в Мариинской городской больнице имени В.М. Богониса с 2021 года эксплуатировался рентгеновский аппарат для флюорографии лёгких. Летом 2025 года аппарат вышел из строя в связи с неисправностью рентгеновского излучателя, замена которого составляет более 1 миллиона рублей. Необходимая для замены излучателя сумма в учреждении здравоохранения отсутствует.

В результате неисправности оборудования медицинское учреждение не имеет возможности в полном объёме осуществлять профилактические мероприятия по раннему выявлению заболеваний органов грудной клетки, что нарушает права населения на охрану здоровья и медицинскую помощь.

По этой причине в Мариинский городской суд Кемеровской области органами прокуратуры была инициирована подача административного искового заявления с требованием возложения на органы здравоохранения соответствующих обязанностей для устранения выявленных нарушений.

Министерством здравоохранения Кузбасса и Мариинской городской больницей имени В.М. Богониса исковые требования признаны не были. Поясняли, что фактов неоказания медицинской помощи населению в связи с поломкой рентгенологического аппарата не допущено, поскольку по скорректированному графику работы используется имеющееся в наличии аналогичное оборудование. Также указывали, что больница подала заявку в территориальный фонд ОМС на выделение средств для ремонта рентгенаппарата в связи с тем, что ремонт медоборудования должен производиться самим учреждением здравоохранения из средств ОМС и собственных средств этого учреждения.

В свою очередь, территориальный фонд ОМС представил в суд информацию о том, что действительно к ним поступила заявка на включение в план мероприятий по ремонту рентгенаппарата. Однако на одном из этапов рассмотрения заявки она не была утверждена Минздравом Кузбасса и, соответственно, не включена в план мероприятий на 2026 год. В настоящее время медицинской организацией принято решение произвести ремонт оборудования за счёт собственных средств, что подтверждается данными официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

В итоге 15 апреля 2026 года суд решил обязать Минздрав Кузбасса организовать и обеспечить финансирование мероприятий по ремонту рентгенаппарата в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда.

В тот же срок со дня поступления финансирования на указанные цели Мариинская городская больница имени В.М. Богониса обязана обеспечить ремонт и ввод в эксплуатацию отремонтированного рентгенологического аппарата.

В соответствии со статьёй 186 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации решение суда вступит в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, а в случае подачи апелляционной жалобы – после рассмотрения этой жалобы вышестоящим судом.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд