«Топкинский цемент» проведет техническое переоснащение для улучшения экологической ситуации

По поручению губернатора Сергея Цивилева в городе Топки прошло выездное совещание на территории ООО «Топкинский цемент». Поводом стало обращение жительницы о влиянии работы завода на экологическую ситуацию в городе.

«Топкинский цемент» — одно из важнейших предприятий КуZбасса, его деятельность влияет на экономику и города, и всего региона. Наш основной принцип развития производств — минимизация воздействия на экологию. Мы продолжаем реализацию экологических программ, обращаю внимание руководства предприятия на необходимость внедрения для этого самых современных технологий», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов, министр природных ресурсов и экологии КуZбасса Олег Ивлев, управляющий директор ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников, начальник областного управления Роспотребнадзора Владимир Карамнов, прокурор города Сергей Степанченко провели обход территории завода. Они оценили работу печи, особое внимание обращали на электрофильтры. Представители завода рассказали о контроле выбросов и всех экологических показателей: как отметили специалисты, эти данные записываются и хранятся для возможности анализа и корректировки работы.

По итогам совещания принято решение провести в этом году техническое перевооружение газоочистки, замену фильтровальных рукавов на цементных мельницах и силосах. Также решено наладить систему информирования жителей о работе завода в социальных сетях и публикацию экологических программ, которые реализует предприятие.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса