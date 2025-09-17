Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Три кузбасских школьника поборются за победу во Всероссийском конкурсе «Научная Вселенная» и возможность посетить космодром «Восточный»

Киселевчане Роман Зинин и Тимофей Бельц, а также кемеровчанка Таисия Зотова вошли в число 36 финалистов Всероссийского конкурса «Научная Вселенная». Ребят ждет месяц интенсивной работы под руководством наставников.

24 октября в Москве состоится финал конкурса. 18 победителей получат уникальную возможность — посетить космодром «Восточный».

 15-летняя кемеровская школьница Таисия Зотова участвовала в треке «Информационные технологии и большие данные». Это не первая громкая победа юной кемеровчанки. Летом она стала одной из лучших на международной IT-олимпиаде. Сейчас Таисия находится в «Океане» — завоевала путевку на прохождение там тематической образовательной программы.

Роман Зинин в направлении «Квантовые технологии» представил инновационную модель интеграции квантово устойчивой защиты информации для финансовых организаций. Разработка киселевского школьника уже вызвала интерес экспертов. Роман неоднократно побеждал на областных и всероссийских конкурсах, а в свободное время увлекается моделированием и созданием электрических приборов.

В направлении «Новые материалы и химия» Тимофей Бельц предложил революционный концепт «PANI-мобиля» — электромобиля будущего, где масса снижена благодаря применению токопроводящих композитов на основе полианилина. Это решение может значительно улучшить эксплуатационные характеристики машин на электрической тяге. Тимофей увлекается химией, является победителем международных олимпиад и конференций, а также активно работает над проектами в области экологии. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

