У трех предпринимателей из Кузбасса Россельхознадзор выявил более 11 тысяч непогашенных в системе «Меркурий» электронных ветеринарных сопроводительных документов

В ходе систематической работы по анализу информации, размещенной в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий», специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявляют случаи нарушения обязательных требований законодательства. Так, в период с 17 по 19 ноября 2025 года у трех предпринимателей из г. Новокузнецка и г. Кемерово, а также поселка Первомайский Мариинского района Кемеровской области — Кузбасса выявлено в общей сложности 11 323 непогашенных электронных ветеринарных сопроводительных документа (эВСД).

Индивидуальный предприниматель из г. Новокузнецк получал продукцию животного происхождения, но не осуществлял во ФГИС «Меркурий» «гашение» 4 371 эВСД в течение 24 часов с момента поступления продукции. Такое же нарушение допустила и предпринимательница из п. Первомайский, приняв на баланс продукцию и не погасив ВСД. При этом продукция по состоянию на 19 ноября находилась в статусе «оформлена» в количестве 6 717 эВСД, хотя должна была быть «погашена» в течение суток после получения. Аналогичное нарушение и у предпринимателя из г. Кемерово, у которого в статусе «не погашено» находятся 235 эВСД.

В адрес предпринимателей объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Кроме того, нарушителям рекомендовано осуществлять гашение транспортных ВСД в течение 24 часов после доставки транспортной партии подконтрольного товара, а также подробно ознакомиться с правилами оформления ветеринарных сопроводительных документов в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий».

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что несвоевременное гашение ВСД препятствует обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» и свидетельствует о том, что предприятие осуществляет приемку продукции без учета наличия ветеринарной сопроводительной документации, не контролирует ветеринарно-санитарную безопасность поставляемых пищевых товаров и не ведёт учёт поступающей и реализуемой (списанной) продукции в журнале продукции ФГИС «ВетИС».