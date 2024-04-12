Управлением Россельхознадзора признана недействительной декларация о соответствии на пшеницу на пищевые цели

В апреле 2024 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по выращиванию зерна на территории Тяжинского района Кемеровской области – Кузбасса, установлены нарушения.

Так, заявителем при регистрации декларации о соответствии, при урожае пшеницы в весе после доработки 390,4 тн задекларировано 500 тн, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции.

По результатам мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна, а декларация о соответствии признана Управлением недействительной и ее действие прекращено.