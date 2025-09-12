В Ачинске транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже вещей на станции Тайга Кемеровской области

К сотрудникам транспортной полиции, дежурившим на станции Тайга в Кемеровской области, обратился пассажир и сообщил о пропаже поясной сумки с документами, банковскими картами, зарядным устройством и кепки. Мужчина ненадолго оставил их в зале ожидания, а позже не обнаружил свои вещи.

Транспортные полицейские установили, что к краже причастен 61-летний житель города Новосибирска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Злоумышленник забрал лежащие без присмотра на сидении чужие вещи, а затем сел в поезд, следующий в Тынду.

По ориентировке из Кузбасса транспортные полицейские Ачинска установили и задержали подозреваемого. В одном из магазинов города он пытался рассчитаться за покупки похищенными картами, однако денежных средств на них не оказалось.

Дознавателями Кузбасского ЛУ МВД России в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За это деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Транспортная полиция напоминает: во избежание хищений не оставляйте без присмотра электронные устройства, ручную кладь и даже крупногабаритный багаж. В людных местах не доставайте без необходимости мобильные средства связи, денежные средства и не демонстрируйте их окружающим. Став очевидцем противоправного деяния, немедленно сообщите об этом сотрудникам транспортной полиции!

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России