В Центральном районе Новокузнецка прокуратура защитила права жителей многоквартирного дома

Прокуратурой района по обращению жительницы многоквартирного дома проведена проверка о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.

В ходе проверки установлено, что квартира по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ушинского находится в ненадлежащем техническом и санитарном состоянии после смерти прежних жильцов квартиры. В результате длительного нахождения трупов в жилом помещении образовался трупный запах, в связи со смертью нанимателей жилое помещение никто не убирал, жилье является запыленным, грязным. Женщина 1941 года рождения, инвалид третьей группы, проживающая в указанном доме, другие жильцы вынуждены вдыхать токсичные испарения, образовавшиеся в результате разложения трупов.

Прокурором района было внесено представление в адрес директора МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» о недопустимости нарушения прав жильцов дома в связи с ненадлежащим состоянием жилого помещения, представление рассмотрено, признано законным, при этом установлен длительный срок на проведение соответствующих работ в связи с их стоимостью (работы включены в проект бюджета на 2024-2026 годы).

Поскольку трупные явления опасны для здоровья окружающих лиц, проживающих вблизи спорного жилого помещения, прокуратура района действия по установлению длительного срока на проведение соответствующих работ признала нарушающими права жильцов дома.

В целях защиты нарушенных прав инвалида третьей группы и жильцов дома прокурор района обратился с исковым заявлением в Центральный районный суд г. Новокузнецка о понуждении администрации города Новокузнецка, МБУ «Дирекция ЖКХ» к проведению работ по дезинфекции после гибели прежних нанимателей жилого помещения.

Решением Центрального районного суда г. Новокузнецка требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, находится на личном контроле у прокурора Центрального района г. Новокузнецка.

Фото: пресс-служба прокуратуры области