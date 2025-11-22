В Кемерове местная жительница признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери

Мировой суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы. Она признана виновной по ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Судом установлено, что в период с января 2023 года по январь 2025 года осужденная, систематически злоупотребляя спиртными напитками, самоустранилась от воспитания своей 12-летней дочери, перестала заботиться о ее здоровье, физическом и психическом развитии, неоднократно применяла к девочке физическую силу, за совершение малейших проступков била ее руками и резиновым шлангом, проявляя необоснованную агрессию, оскорбляла ребенка, в том числе в прямом эфире со своими подписчиками в социальной сети.

Записывая прямые трансляции, заставляла девочку участвовать и просить деньги у зрителей.

В квартире, где проживала осужденная со своим ребенком, отсутствовала холодная и горячая вода, свет, однако женщина относилась к этому безразлично и не предпринимала никаких мер для улучшения условий жизни.

В настоящее время мать лишена родительских прав в отношении дочери, девочка передана под опеку.

С учетом позиции государственного обвинителя и наличия судимости суд назначил виновной 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: пресс-служба прокуратуры области