Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемерове местная жительница признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери

Мировой суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы. Она признана виновной по ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Судом установлено, что в период с января 2023 года по январь 2025 года осужденная, систематически злоупотребляя спиртными напитками, самоустранилась от воспитания своей 12-летней дочери, перестала заботиться о ее здоровье, физическом и психическом развитии, неоднократно применяла к девочке физическую силу, за совершение малейших проступков била ее руками и резиновым шлангом, проявляя необоснованную агрессию, оскорбляла ребенка, в том числе в прямом эфире со своими подписчиками в социальной сети. 

Записывая прямые трансляции, заставляла девочку участвовать и просить деньги у зрителей.

В квартире, где проживала осужденная со своим ребенком, отсутствовала холодная и горячая вода, свет, однако женщина относилась к этому безразлично и не предпринимала никаких мер для улучшения условий жизни.

В настоящее время мать лишена родительских прав в отношении дочери, девочка передана под опеку. 

С учетом позиции государственного обвинителя и наличия судимости суд назначил виновной 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/11/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus