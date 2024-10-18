В Кемерово вынесен обвинительный приговор по делу о разбойном нападении

Центральный районный суд города Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя областной столицы. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Судом установлено, что в октябре 2023 года 34-летний обвиняемый, находясь в помещении продуктового магазина, подошел к прилавку, достал из кармана нож и, угрожая им, потребовал от продавца передать имеющиеся денежные средства. Зашедший в этот момент покупатель спугнул грабителя, и он скрылся с места преступления, так и не забрав деньги.

Намереваясь все же исполнить задуманное, мужчина направился в цветочный магазин, где вновь, угрожая ножом продавцу, потребовал передать деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала грабителю 9,5 тыс. рублей. При попытке покинуть магазин подсудимого остановил прохожий, который смог заставить его вернуть похищенное.

Потерпев очередную неудачу, преступник скрылся с места происшествия. Позднее в результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях виновного особо опасного рецидива суд назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области