В Кемеровском муниципальном округе Кузбасса ликвидирована несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов

Несанкционированная свалка, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, была выявлена инспекторами Россельхознадзора еще в сентябре 2023 года. Так, в ходе выездного обследования на предмет соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации было зафиксировано захламление на общей площади 4,85 га.

В целях оперативного реагирования ведомством направило в адрес муниципального образования информационное письмо. Кроме того, соответствующие сведения были направлены в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения вопроса о понуждении арендатора к ликвидации несанкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов и ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Кроме того, юридическому лицу как правообладателю выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

В результате 11 ноября 2024 года в адрес надзорного ведомства от арендатора земельных участков поступили материалы, свидетельствующие о ликвидации захламления и приведении земельного участка в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.