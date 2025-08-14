В Кемеровском районе Кузбасса Россельхознадзор выявил у арендатора земельного участка зарастание более 23 га сельхозугодий

27 июня 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило обращение по факту нарушения земельного законодательства Российской Федерации при использовании земель сельскохозяйственного назначения в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса.

Для оценки достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) инспектор Россельхознадзора провел выездное обследование без взаимодействия и зафиксировал лесопосадки искусственного происхождения, состоящие преимущественно из сосны сибирской кедровой (сибирский кедр), представляющей собой ценные породы дерева, возрастом не менее 10 лет с включениями березы бородавчатой высотой от 1,5 до 4-5 м. Также часть участка заросла сорной травянистой (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, полынь обыкновенная, лопух войлочный и др.) и древесно-кустарниковой (береза, черемуха) растительностью, еще на части участка расположены стихийно выросшие деревья сосны сибирской кедровой (сибирский кедр). Таким образом, зафиксированы признаки неиспользования земельного участка в целях сельхозпроизводства на площади 23,93 га.

Для определения степени негативного воздействия на окружающую среду инспектор произвел отбор проб почвы, результаты исследований которых в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» установили в одной из проб существенное снижение содержания органического вещества и обменного калия. Данный факт свидетельствует о начальной стадии деградации земель, то есть ухудшения качества почв в результате самовольных действий по смешиванию плодородного слоя почвы с глиной в результате разравнивания мест выемки деревьев.

В связи с этим, 7 августа 2025 года в адрес арендатора участка ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости проведения культуртехнических и иных мероприятий, а также о разработке, утверждении проекта и начале работ по рекультивации нарушенных земель.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, является нарушением земельного законодательства Российской Федерации.