В Кемеровской области отметили День памяти небесного покровителя Росгвардии – святого князя Владимира

В подразделениях Росгвардии Кузбасса прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира – небесного покровителя войск национальной гвардии Российской Федерации.

Мероприятия прошли при участии сотрудников и военнослужащих подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в Кемерове, Новокузнецке и поселке Яшкино. Росгвардейцы встретились с представителями духовенства и почтили память князя Владимира. Во время встреч состоялось обращение к личному составу о важности сохранения нравственных ориентиров, исторической памяти и духовной преемственности.

Также в этот день росгвардейцы из разных уголков Кузбасса вместе с семьями посетили местные храмы, поставили свечи за здравие боевых товарищей, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности страны.

Мероприятия, прошедшие в Кемеровской области, стали частью масштабного духовно-патриотического цикла, направленного на сохранение ценностей веры, долга и служения Отечеству.

Фото: Росгвардия