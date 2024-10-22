В Киселевске перед судом предстанет мужчина, из ревности сжегший квартиру бывшей супруги

Прокуратурой города Киселевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, общеопасным способом).

По версии следствия, 22 июля 2023 года около 9 часов утра обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью зажигалки поджег подушку и бросил ее на диван. В результате его действий загорелась квартира, принадлежащая его бывшей супруге, повреждены и приведены в негодность вещи, бытовая техника и мебель потерпевшей. В общей сложности мужчина причинил бывшей возлюбленной ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Таким образом ревнивец хотел отомстить бывшей жене, поскольку она, находясь на работе, отключила телефон.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.

Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области