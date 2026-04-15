В Кузбассе 35-летний осуждённый через суд требовал от муниципалитета предоставление жилья по льготной категории

35-летний мариинец, в настоящее время отбывающий длительный срок наказания в виде лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, обратился в суд с требованием обязать местные органы власти предоставить ему жилое помещение по категории «дети, оставшиеся без попечения родителей». Значительный пропуск срока своего обращения объяснял уважительной причиной: нахождением в местах лишения свободы с 18-летнего возраста.

В августе 2025 года 35-летний житель Мариинска, находясь в одном из исправительных учреждений Кузбасса за совершение особо тяжкого преступления, обратился в местную администрацию с просьбой включить его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для получения жилья во внеочередном порядке. После отказа в удовлетворении заявления мариинец обратился в суд с требованием обязать администрацию включить его в список граждан льготной категории, признав бездействие властей незаконным.

Обосновывая свои требования, утверждал, что своевременно в период с 18 до 23 лет не мог реализовать своё право постановки на такой учёт по причине нахождения в местах лишения свободы за совершение преступлений. Не ориентируясь в законодательстве, узнал о своих правах лишь спустя долгое время, когда установленный законом срок был пропущен.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что мужчина действительно с 2002 года относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом на протяжении многих лет, зная о своих жилищных условиях, не заявлял о нуждаемости и на учёт не вставал. Было установлено, что фактически до 2025 года мужчину не интересовал вопрос включения его в список льготных категорий граждан: впервые с заявлением о включении в такой список он обратился через 12 лет после достижения 23-летнего возраста. Нахождение в местах лишения свободы в период с 18 до 23 лет не может быть признано судом уважительной причиной, поскольку это обстоятельство не являлось препятствием для обращения в местные органы власти.

Возможность реализации его прав была доказана и тем, что в августе 2025 года, впервые обратившись в администрацию с заявлением о постановке на учёт, мужчина также находился в местах лишения свободы, отбывая очередное наказание. При достижении возраста 18 лет мариинец мог и должен был позаботиться о своих жилищных правах, в том числе при помощи государственных органов: администрации, прокуратуры, суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области отказал истцу в удовлетворении заявленных требований

Не согласившись с решением суда, мужчина обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Однако на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, признала принятое решение законным и обоснованным.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

