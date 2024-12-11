В Кузбассе 74-летний пенсионер выдал росгвардейцам оружие «Дикого Запада»

В Кемеровской области местный житель добровольно передал стражам правопорядка уникальную находку — оружие, которое, предположительно, могло быть произведено во времена «Дикого Запада».

В отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Яйскому муниципальному округу обратился 74-летний местный житель. Мужчина рассказал, что около пяти лет назад в одном из охотничьих зимовий Яйского округа обнаружил предмет, похожий на старинное оружие. Забрав находку, он все это время хранил её в гараже, но со временем забыл о ней. Узнав из СМИ, что в Кузбассе проводится профилактическая операция, в рамках которой граждане могут без юридических последствий сдать незаконно хранящееся оружие и получить за это вознаграждение, пенсионер решил передать находку в подразделение Росгвардии.

Росгвардейцы поблагодарили пожилого охотника за гражданский поступок. По предварительной информации, предмет, принесённый мужчиной, может оказаться винтовкой «Винчестер» образца 1906 года. Хотя оружие сильно пострадало от коррозии, в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой пенсионеру может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 10 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия