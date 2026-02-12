Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе благодаря вмешательству прокуратуры перед предпринимателем погашена задолженность по исполненному контракту

Прокуратура г. Белово Кемеровской области-Кузбасса провела проверку исполнения требований законодательства о контрактной системе.

Установлено, что в августе 2025 года между муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика ЖКХ» и индивидуальным предпринимателем заключен контракт на монтаж остановочных павильонов. Работы исполнителем произведены в полном объеме в определенный соглашением срок.

Однако заказчиком оплата по муниципальному контракту своевременно не была произведена, в связи с чем перед предпринимателем образовалась задолженность в размере 1,7 млн рублей.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор города внес директору муниципального учреждения представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена полностью.                                

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

12/02/2026
