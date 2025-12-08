С января по ноябрь 2025 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 67 363 т подконтрольной госветнадзору продукции.

Так, из региона в Тверскую, Московскую, Белгородскую и Ростовскую области, Приморский край, а также в Республики Бурятия и Саха (Якутия) были направлены 40 001,4 т кормов.

Кроме того, молочная, мясная и рыбная продукция в совокупном объеме 13 299,3 т отгружена в Тюменскую, Иркутскую, Московскую, Свердловскую, Ростовскую и Белгородскую области, в Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, в Ханты-Мансийский АО, а также в Республики Крым, Бурятия и Саха (Якутия).

В свою очередь из Алтайского края, Амурской, Иркутской, Калининградской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс было ввезено 13 643,8 т кормов.

Грузоотправители Приморского края поставили в регион 414,6 т рыбы и рыбопродукции, а из Новгородской области в регион доставлено 3,5 т мясной продукции.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и требований ветеринарного законодательства.