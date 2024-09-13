В Кузбассе на территории Гурьевского лесничества упразднена карантинная фитосанитарная зона по большому черному еловому усачу

В Кемеровской области – Кузбассе с 10 сентября 2024 года упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим на территории урочища Урское Касьминского участкового лесничества Гурьевского лесничества по большому черному еловому усачу. Соответствующий приказ Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора размещен на официальном сайте.

Основанием для признания площади в 3 944 га свободной от карантинного объекта стало отсутствие усачей в карантинной фитосанитарной зоне в течение одного года с момента фиксации первого факта отсутствия популяции, подтвержденного заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Для этого в течение трех лет с момента обнаружения вредителя на данной территории в полной мере проводились мероприятия в соответствии с программой по локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта, разработанной территориальным управлением Россельхознадзора.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают гражданам и юридическим лицам о необходимости немедленного уведомления специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора при обнаружении объектов, имеющих признаки, сходные с карантинными объектами, по следующим контактам:

— в Кемеровской области – Кузбассе: [email protected], г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2Б, 8(3842) 36-15-80;

— в Новосибирской области: [email protected], г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167, 8(383) 346-56-28;

— в Томской области: [email protected], г. Томск, ул. Фрунзе, д. 109А, 8(3822) 44-46-36.

Справочно:

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii) — опасный технический вредитель древесины хвойных пород. Повреждает ель, пихту, лиственницу, заселяя чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья. Размножается также на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения. Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», направленной к центру ствола. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования. Согласно СТО ВНИИКР 2.019-2016 Усачи рода Monoghamus Dejean, основной путь распространения вредителя с зараженной древесиной — это естественное распространение перелетом жуков, отражденных из личинок, радиусом на 3-5 км.

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii) включен, как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации, в Перечень карантинных объектов в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.