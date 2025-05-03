В Кузбассе основной период государственной итоговой аттестации стартует 21 мая

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева и руководитель Кузбасского центра мониторинга качества образования Ольга Шитова на пресс-конференции рассказали о готовности к проведению ГИА в регионе в 2025 году.



«Выпускные экзамены — серьезное испытание в жизни каждого подростка. Наши выпускники традиционно демонстрируют высокие результаты. В прошлом году четверо выпускников получили высший балл сразу по двум предметам по результатам ЕГЭ. Для сравнения, в 2023 году в Кузбассе было два двухсотбалльника. 96 одиннадцатиклассников сдали один из предметов на 100 баллов. Радует и то, что талантливая молодежь остается в регионе, поступает в наши вузы, колледжи и техникумы», — сказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.



Также министр образования отметила, что в прошлом году в регионе увеличилось количество выпускников, сдавших экзамены на 100 баллов по профильной математике, химии и физике. Кроме того, выросло количество высокобалльников по биологии, истории и географии. При этом снизилось число ребят, не преодолевших минимальный порог по профильной математике, физике, биологии и истории.



Основной период сдачи ОГЭ продлится с 21 мая по 02 июля, ЕГЭ — с 23 мая по 4 июля.



Для выпускников 9-х классов Порядок проведения ГИА остается без изменений. Для получения аттестата они должны сдать два обязательных предмета — математику и русский язык, а также два предмета по выбору. Экзамены также можно сдать в досрочный период до 17 мая, или в дополнительный — со 2 по 23 сентября. Для проведения ОГЭ в основной период планируется открыть 186 пунктов. В этом году более 33 тысяч кузбасских девятиклассников уже зарегистрировались для участия в ОГЭ. Самым популярным предметом по выбору среди выпускников 9-х классов стала география, ее выбрали более половины учащихся.



Для выпускников одиннадцатых классов, помимо основного периода, предусмотрен дополнительный этап сдачи ЕГЭ, который пройдет с 4 по 23 сентября. Для участия в едином государственном экзамене в 2025 году зарегистрировались уже более 10 тысяч человек, из них 9265 — выпускники текущего года. Для получения аттестата выпускникам 11-х классов достаточно будет успешно сдать русский язык и математику. Остальные предметы сдаются по выбору, они необходимы для поступления в вуз.



Как рассказала Ольга Шитова, в текущем году сохранились введенные в прошлом году дополнительные «президентские» дни 3 и 4 июля для возможной пересдачи одного из сдаваемых предметов. Напомним, предложение о пересдаче ЕГЭ в том же году, а не через год, впервые озвучил в Послании Федеральному Собранию в 2024 году Президент России Владимир Путин.



Кроме того, обсуждались меры контроля на выпускных экзаменах. Так, по инициативе Рособрнадзора с этого года контроль за соблюдением прав детей в пунктах проведения экзаменов будут осуществлять также представители родительского сообщества — например, при входе участников в пункт проведения экзаменов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса