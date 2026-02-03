В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии муки пшеничной в КНДР

27 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 3 фитосанитарных сертификата на партии муки пшеничной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Корейскую Народно — Демократическую Республику.

Под контролем ведомства погрузка муки производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 202,5 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».