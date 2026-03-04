В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии ячменя в Китай

27 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 76 фитосанитарных сертификатов на партии ячменя, выращенного на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка 1968 тонн ячменя, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении — Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».