В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Калининград отгружены новые партии рапса
Со 2 по 6 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 40 фитосанитарных сертификатов на партии рапса для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.
При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Чебулинского, Промышленновского Крапивинского, Ижморского и Гурьевского районов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.
В результате партии рапса в совокупном объеме 2 737,1 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ»
11/02/2026