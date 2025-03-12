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В Кузбассе подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы-2025»

В региональном этапе чемпионата профессионального мастерства приняли участие 850 человек, продемонстрировавшие свои навыки в 159 компетенциях на площадках 31 техникума и колледжа. Их подготовку оценивали 1416 экспертов.
Чемпионат проходил в девяти городах региона: Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Юрге, Тайге, Ленинске-Кузнецком, Белове, Киселевске и Прокопьевске.
В рамках регионального этапа чемпионата две компетенции впервые прошли в тестовом режиме. Молодые мастера маркшейдерского дела соревновались в Киселевском горном техникуме. Состязания по компетенции «Педагог-организатор» состоялись в Новокузнецком педагогическом колледже.
В компетенции «Дошкольное воспитание» (юниоры) ученица 8 класса Калининской школы Мариинского округа Варвара Ростова заняла первое место.
По итогам конкурсных испытаний вручено 159 золотых, 161 серебряная и 160 бронзовых медалей. В апреле победителей ждет итоговый (межрегиональный) чемпионат по профессиональному мастерству. Соревнования пройдут в 23 регионах России.

Фото: Калининская основная общеобразовательная школа Мариинского округа

Образование
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Новокузнецк
Прокопьевск
Тайга
Юрга
kuzbassnews.ru
12/03/2025
Образование
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Новокузнецк
Прокопьевск
Тайга
Юрга
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