В Кузбассе подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы-2025»

В региональном этапе чемпионата профессионального мастерства приняли участие 850 человек, продемонстрировавшие свои навыки в 159 компетенциях на площадках 31 техникума и колледжа. Их подготовку оценивали 1416 экспертов.

Чемпионат проходил в девяти городах региона: Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Юрге, Тайге, Ленинске-Кузнецком, Белове, Киселевске и Прокопьевске.

В рамках регионального этапа чемпионата две компетенции впервые прошли в тестовом режиме. Молодые мастера маркшейдерского дела соревновались в Киселевском горном техникуме. Состязания по компетенции «Педагог-организатор» состоялись в Новокузнецком педагогическом колледже.

В компетенции «Дошкольное воспитание» (юниоры) ученица 8 класса Калининской школы Мариинского округа Варвара Ростова заняла первое место.

По итогам конкурсных испытаний вручено 159 золотых, 161 серебряная и 160 бронзовых медалей. В апреле победителей ждет итоговый (межрегиональный) чемпионат по профессиональному мастерству. Соревнования пройдут в 23 регионах России.

Фото: Калининская основная общеобразовательная школа Мариинского округа