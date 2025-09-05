Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе представитель Общественного совета проверил работу транспортной полиции

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России посетил административное здание управления и дежурную часть.

В ходе мониторинга представитель Общественного совета протоиерей Андрей Бурдин принял участие в инструктаже нарядов полиции, заступающих на дежурство, в том числе патрульно-постовой службы. Общественник уделил внимание внешнему виду полицейских, наличию у них нагрудных знаков, поинтересовался эффективностью использования ими технических средств. Также состоялись беседы с руководителями и сотрудниками структурных подразделений, заслушана информация о результатах деятельности транспортной полиции Кузбасса на приоритетных направлениях, о реализации гражданами своих прав при обращении в органы внутренних дел на транспорте.

Уровень подготовки и технической оснащенности сотрудников Кузбасского ЛУ МВД России, санитарные условия, освещение и противопожарная безопасность помещений получили положительную оценку. Представитель Общественного совета Андрей Бурдин отметил, что контролируемые направления деятельности транспортной полиции Кузбасса, соответствуют предъявляемым требованиям.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

Общество
kuzbassnews.ru
05/09/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus