В Кузбассе представитель Общественного совета проверил работу транспортной полиции

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России посетил административное здание управления и дежурную часть.

В ходе мониторинга представитель Общественного совета протоиерей Андрей Бурдин принял участие в инструктаже нарядов полиции, заступающих на дежурство, в том числе патрульно-постовой службы. Общественник уделил внимание внешнему виду полицейских, наличию у них нагрудных знаков, поинтересовался эффективностью использования ими технических средств. Также состоялись беседы с руководителями и сотрудниками структурных подразделений, заслушана информация о результатах деятельности транспортной полиции Кузбасса на приоритетных направлениях, о реализации гражданами своих прав при обращении в органы внутренних дел на транспорте.

Уровень подготовки и технической оснащенности сотрудников Кузбасского ЛУ МВД России, санитарные условия, освещение и противопожарная безопасность помещений получили положительную оценку. Представитель Общественного совета Андрей Бурдин отметил, что контролируемые направления деятельности транспортной полиции Кузбасса, соответствуют предъявляемым требованиям.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России