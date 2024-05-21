В Кузбассе при анализе ФГИС «Меркурий» специалисты Россельхознадзора выявили искусственное увеличение сырья при производстве продукции

14 мая 2024 года при анализе данных ФГИС «Меркурий», проведенном специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках мониторинга безопасности в отношении площадки кемеровского предприятия ООО «ЯРСК», выявлены признаки нарушения законодательства Российской Федерации. Так, контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия позволило выявить, что 1 и 2 мая уполномоченным лицом организации посредством транзакций по инвентаризации на 40,99 кг увеличен объём входящей продукции. При этом объем его фактического поступления на предприятие составлял 20 кг.

В дальнейшем на 60 кг продукции были оформлены исходящие ветеринарные сопроводительные документы для последующей реализации населению в пищевых целях. Таким образом, предприятием выпущено в оборот 40 кг продукции, маркированной как «Бекон к/в, нарезка, 500 г зам», прослеживаемость которой не подтверждена. Данный факт указывает на отсутствие сведений о происхождении продукции, о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований.

В силу положений части 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, специалисты ведомства объявили предприятию предостережение о недопустимости нарушения законодательства, а уполномоченному лицу посредством ФГИС ВетИС «Паспорт» направлено предупреждение о выявлении критической ошибки.