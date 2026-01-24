В Кузбассе проходят мероприятия в преддверии 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда

27 января в России отметят 82-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь памятной даты во всех муниципалитетах Кузбасса организованы патриотические акции, тематические встречи, концерты, выставки и спектакли.

Одно из ключевых событий — театрализованный музейный урок истории в Кузбасском государственном краеведческом музее, он проходит с 22 по 29 января. В рамках интерактивной программы участникам рассказывают о героическом пути 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, участвовавшей в прорыве блокады. Особое внимание уделено подвигу земляков: гости узнают о летчике-асе, воспитаннике кемеровского аэроклуба Алексее Дергаче, который сбивал самолеты врага в небе над осажденным городом, а также о других героях-сибиряках, отстоявших Ленинград. Необходима предварительная запись.



В Крапивинском доме детского творчества состоялся Урок мужества «Страницы Блокадного Ленинграда». Школьникам рассказали о героях-защитниках города, о стойкости и самоотверженности его жителей.



Студенты профессиональных образовательных учреждений также участвуют в памятных акциях. Учащиеся Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума напишут областной просветительский патриотический диктант. В Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий пройдет презентация обучающего видеоролика «900 граммов хлеба», созданного студенческим отрядом «Хранители истории».



В Анжеро-Судженске откроется галерея портретов «Свеча Памяти у Невы», которая расскажет о героических страницах обороны Ленинграда. Посетители узнают о воинах разных национальностей, партизанах, тружениках тыла, семьях, принимавших эвакуированных детей. В ДК «Центральный» кадеты и юнармейцы школы №8 примут участие в городской акции «Блокадный хлеб» и посмотрят фильм «Ленинградская симфония».



На базе Кемеровского профессионально-технического техникума подготовлена интерактивная программа «По страницам блокадного Ленинграда». В Кузнецком металлургическом техникуме им. И.П. Бардина прошла выставка-галерея «Герои разных народов: защитники Ленинграда», на которой представлены фотографии защитников Ленинграда. Студенты почтили память погибших минутой молчания.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса