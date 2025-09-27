Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе прошли межведомственные антитеррористические учения

В соответствии со сценарием учений на нескольких объектах г. Кемерово условной диверсионной группой были совершены подрывы и захват заложников. В атаках были использованы беспилотники.

«С представителями силовых ведомств и экстренных служб отработали действия по освобождению граждан, нейтрализации преступников и отражению атак дронов. Все отработали слаженно — людей эвакуировали, заложников спасли, вражеские беспилотники подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а также сбили стрелковым оружием. Безопасность кузбассовцев — наш абсолютный приоритет. Мы должны быть уверены, что в любой ситуации наши службы сработают быстро, профессионально и согласованно», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В ходе учения оперативным штабом оценивались готовность сил и средств, привлекаемых к проведению учений, их действия по пресечению террористических угроз. Все поставленные задачи были выполнены.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
27/09/2025
