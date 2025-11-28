Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе проведен обязательный профвизит в отношении сельхозтоваропроизводителя из Чебулинского муниципального округа

27 ноября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел обязательный профилактический визит по месту осуществления деятельности в отношении кузбасского предприятия ООО «Усть-Сертинское».

В ходе встречи представитель ведомства проинформировал сельхозтоваропроизводителя, который осуществляет производство и реализацию зерна в Чебулинском муниципальном округе, об обязательных требованиях в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Также были разъяснены критерии риска и основания для снижения категории риска, даны необходимые для работы рекомендации. Кроме того, обсуждались виды, содержание и интенсивность контрольных мероприятий, которые могут быть проведены в отношении предприятия. Особое внимание стороны уделили правилам производства, хранения и транспортировки сельскохозяйственных культур.

В процессе мероприятия даны рекомендации и по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий возможно и через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке.

28/11/2025
