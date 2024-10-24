В Кузбассе Росгвардия передала российским военнослужащим 100 единиц конфискованного оружия для борьбы с дронами

В Кемерове состоялась первая крупная передача 100 единиц оружия российским военнослужащим, направляемого для нужд СВО. Передача оружия стала возможной благодаря изменениям в федеральном законодательстве, вступившим в силу в августе этого года. В числе переданного оружия двуствольные и многозарядные ружья, которые будут использоваться на передовой для борьбы с вражескими дронами.

Перед передачей инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели тщательную оценку арсенала, хранящегося на складах Кемеровской области. В общей сложности в регионе было оценено и отобрано около двух тысяч единиц оружия, включая конфискованное, выморочное и добровольно сданное гражданами. В ходе отбора особое внимание было уделено огнестрельному гладкоствольному оружию 12-го калибра, которое зарекомендовало себя как эффективное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника.

Эта передача является результатом инициативы руководства войск национальной гвардии России, которое добилось изменений в законодательстве. Ранее такое оружие подлежало уничтожению, однако теперь оно может использоваться для нужд Министерства обороны и Росгвардии.

Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кузбассу подполковник Сергей Иванов отметил: «Не только конфискованное оружие отправляется нашим бойцам. Активно в передаче своего оружия участвуют неравнодушные граждане. Так, при нашем содействии жители Кузбасса добровольно передали уже более ста единиц личного гражданского оружия».

Росгвардия напоминает, что все желающие жители Кузбасса могут передать своё охотничье оружие для поддержки бойцов на СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства, где специалисты помогут оформить передачу оружия в соответствии с установленным порядком.

Фото: Росгвардия