В Кузбассе Россельхознадзор инициировал обсуждение вопроса о необходимости повышения эффективности муниципального земельного контроля

3 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели заседание штаба с участием представителей органов муниципального земельного контроля Кемеровской области — Кузбасса с целью повышения его эффективности.

В ходе мероприятия заместитель руководителя ведомства Марина Язькова представила данные за первые два месяца 2026 года. Статистика показала, что муниципалитеты выдают ограниченное количество предписаний об устранении нарушений обязательных требований и предостережений в сфере земельного контроля. Спикер напомнила, что при выявлении нарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом муниципальный инспектор обязан выдать предписание об устранении нарушения с указанием конкретного срока.

Участники заседания затронули вопросы проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, включая выездные обследования и наблюдение за соблюдением обязательных требований. Отдельное внимание уделили порядку объявления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

По итогам заседания штаба решено усилить контроль за использованием земельных участков, в том числе обеспечить соблюдение целевого назначения земель и активизировать работу по вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Это касается в первую очередь неиспользуемых или используемых не по назначению участков сельскохозяйственного назначения.

Также запланировано проведение повторных обучающих семинаров для муниципальных инспекторов, в рамках которых предстоит рассмотреть особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий на земельных участках сельскохозяйственного назначения и разобрать правила составления актов и решений по результатам проверок, включая требования к оформлению документов.

Специалисты Россельхознадзора акцентировали внимание, что усиление муниципального земельного контроля позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов региона, обеспечить соблюдение требований законодательства в отношении целевого назначения земель, увеличить количество земельных участков, вовлечённых в сельскохозяйственный оборот, и улучшить координацию между органами муниципального контроля и уполномоченными контролирующими ведомствами.