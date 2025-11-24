В Кузбассе Россельхознадзор предостерег арендатора зарастающих пахотных земель в границах Кемеровского района

Зарастание части земельного участка площадью более 19 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 12 ноября 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стали наличие сорной травянистой (костер полевой, осот полевой, пырей ползучий, мятлик и др.) и древесно-кустарниковой (береза) растительности, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 13 ноября 2025 года юридическому лицу, в пользовании которого данный участок находится на праве аренды, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесно-кустарниковой растительности, в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению.