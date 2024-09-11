В Кузбассе Россельхознадзор предостерег арендатора зарастающих пахотных земель, выявленных в Крапивинском муниципальном округе

В первой декаде августа 2024 года в ходе выездных обследований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Каменского сельского поселения Крапивинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил зарастание трех участков совокупной площадью 25 га.

Наличие сорной (молочай, пырей ползучий, осоты, бодяки, вьюнок полевой, папоротник и др.) и частично древесной растительности (береза, тальник, сосна) стало подтверждением фактического не использования сельхозугодий, что, в свою очередь. является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

5 сентября 2024 года юридическому лицу, в пользовании которого данные участки находятся на праве аренды, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.