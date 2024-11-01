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В Кузбассе Россельхознадзор предостерег арендаторов зарастающих пахотных земель в границах Топкинского муниципального округа

В октябре 2024 года в ходе выездных обследований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Топкинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил зарастание четырех участков совокупной площадью 133 га.

Наличие сорной (костер безостый, пырей ползучий, осот, одуванчик и др.) и частично древесной растительности (береза, тальник, сосна) стало подтверждением фактического не использования сельхозугодий, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

25 октября 2024 года гражданам, в пользовании которых данные участки находятся на праве аренды, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

Общество
kuzbassnews.ru
01/11/2024
Общество
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