В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельца лесопродукции, зараженной карантинным вредителем

4 сентября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений в адрес предприятия, осуществляющего распиловку, хранение и реализацию лесоматериалов в Тисульском районе Кемеровской области-Кузбасса.

Инспектором ведомства проведено мероприятие без взаимодействия в виде выездного обследования, в результате которого выявлены признаки нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Так, организацией допущено неизолированное хранение зараженной лесопродукции совместно с подкарантинной продукцией, свободной от карантинных объектов. Кроме того, хозяйствующий субъект не известил Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции (подкарантинных объектов) карантинными объектами партии лесоматериалов круглых хвойных пород общим объемом порядка 5 куб. м.

По результатам экспертизы, проведенной в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», в образце пиломатериала был выявлен вредитель леса — большой черный еловый усач Monochamus urussovi (Fischer v. Waldheim) — в виде жизнеспособной личинки. Данный вид вредителя имеет карантинный статус и включен в перечень карантинных объектов для Евразийского экономического союза.

Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и засоренной карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация не допускается и является нарушением п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

С целью профилактики дальнейших правонарушений и своевременного принятия мер по их устранению в адрес собственника груза направлены рекомендации о применении одной из следующих карантинных фитосанитарных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

В результате в отношении зараженной древесины предприятием проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание.

Россельхознадзор напоминает хозяйствующим субъектам, что выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация, могут повлечь за собой возникновение очагов заражения подкарантинных объектов (лесных участков) карантинными организмами (вредители и болезни растений). Бездействие влечет угрозу возникновения очага карантинного объекта и причинения вреда объектам растительного мира.