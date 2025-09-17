В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельца пчел за нарушение ветеринарного законодательства

Информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства поступила в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из районного учреждения по борьбе с болезнями животных, входящего в государственную ветеринарную службу Кузбасса.

Специалист надзорного ведомства провел анализ сведений, в результате чего установлено, что гражданин содержит пчел в личном подсобном хозяйстве, незарегистрированном в компоненте ФГИС ВетИС – «Хорриот». Кроме того, на пасеку отсутствует ветеринарно-санитарный паспорт, а диагностические исследования пчел не проведены. Также установлено, что летки ульев направлены не в противоположную сторону от границы соседнего земельного участка.

Выявленные факты являются нарушениями Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства.

Как следствие, 10 сентября 2025 года в адрес жителя пгт. Тяжинский Тяжинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса объявлено предостережение и предложено принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, в том числе:

— обеспечить предоставление сведений, необходимых для учета животных в информационной системе, которые установлены ветеринарными правилами маркирования и учета животных;

— провести диагностические исследования и обработки пчел против заразных болезней в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий.

— обеспечить направление летков в противоположную сторону от границ соседних земельных участков, находящихся в населенных пунктах или на территориях садоводства или огородничества, либо отделение пасек от соседних земельных участков сплошным ограждением высотой не менее 2 м (без ограничений направлению летков)

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что пчелы подлежат групповому маркированию и учету не позднее 1 сентября 2025 года посредством маркирования улья не позднее 14 календарных дней после дня его заселения. Немаркированные насекомые при ввозе на территорию страны подлежат маркированию не позднее 14 календарных дней со дня ввоза.

Учет пчел регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550 и ветеринарными правилами маркирования и учета животных, утвержденными приказом Минсельхоза России от 03.11.2023 № 832.