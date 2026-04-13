В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 1000 тонн пшеницы в связи с отсутствием исследований на пестицид

7 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из города Анжеро-Судженск Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 1000 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида Теафол (хлормекватхлорида), применённого при выращивании в 2025 году. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.