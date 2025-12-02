В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на горох в связи с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия

25 ноября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Кемеровского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 150 тонн гороха, предназначенного на кормовые цели, установлены нарушения при определении показателя «Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями». Так, в протоколе испытаний указана методика ГОСТ 34165-2017 —

Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями. Вместе с тем, для определения вышеуказанного показателя правильной методикой является ГОСТ 13586.6-93 — Зерно. Методы определения зараженности вредителями.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна., а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.