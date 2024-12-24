В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на ячмень в связи с нарушениями правил декларирования

16 декабря 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию ячменя урожая текущего года, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании партии ячменя объемом 270 т, поставляемой на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида Виннер, КС — тиабендазол, флутриафол, то есть процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере. При этом масса партии задекларированного ячменя указана производителем в объеме, превышающем массу урожая, полученную в весе после доработки, более чем на 20 тонн.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель, ведущий деятельность в Гурьевском районе Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 18 декабря 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем объем сформированной партии зерна, а также проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна, а так же проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем количество сформированной партии зерна.