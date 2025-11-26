В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие деклараций на гречиху и ячмень в связи с нарушениями при оформлении

19 ноября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении 2-х деклараций на партии гречихи и ячменя урожая 2024 года, оформленных с нарушением процедуры декларирования.

Так, юридическое лицо задекларировало 360 т гречихи и 300 т ячменя, но в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия установлено, что при оформлении деклараций о соответствии (электронная версия) на сайте Федеральной службы по аккредитации протоколы испытаний внесены с данными об испытательной лаборатории, которая отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

Кроме того, согласно информации, полученной от органов государственной власти, лаборатория испытательного центра физически отсутствует по указанному адресу.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Беловского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 19 ноября 2025 года декларации о соответствии признаны недействительными, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.