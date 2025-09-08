В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительными 60 деклараций о соответствии на зерно

С 1 января по 31 августа 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кемеровской области-Кузбассе провели 197 контрольных (надзорных) мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна, состоявшихся без взаимодействия с контролируемыми лицами, в ходе которых проанализированы данные 416 деклараций о соответствии зерна требованиям ТР ТС «О безопасности зерна».

При этом выявлено 60 случаев недостоверности сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям; несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Большинство нарушений связано с отсутствием в протоколах испытаний, на основании которых зарегистрированы декларации, сведений о проведении исследований на содержание остаточного количества действующих веществ пестицидов, которые применялись сельхозпроизводителями при производстве декларируемого зерна. Их содержание в зерне нормируется приложением № 6 к ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Например, установлено, что хозяйствующий субъект, занимающийся выращиванием зерновых культур в Беловском районе Кемеровской области-Кузбасса, внес в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» (ФГИС «Сатурн») сведения о применении при выращивании в 2024 году пшеницы пестицидов Дракон Супер, 100, КЭ; Дива, КС; Террастар, ВДГ; Дракон Супер, 7,5, КЭ, содержащих действующие вещества феноксапроп-П-этил, мефенпир-диэтил, флорасулам, трибенурон-метил. Однако при проведении лабораторных испытаний образцов, на основании которых была принята декларация соответствия, исследования на остаточное количество указанных действующих веществ пестицида не проводились. Таким образом, сведения, представленные в ФГИС «Сатурн», не подтверждены данными испытаний, что свидетельствует о нарушении установленного порядка контроля за содержанием остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в нарушение Правил оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, форма и состав сведений многих деклараций не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. Так, отсутствовали обязательные сведения о дате прекращения действия декларации, о телефоне, адресе электронной почты заявителя, которые должны быть внесены при регистрации декларации о соответствии.

По всем выявленным нарушениям приняты решения о признании деклараций недействительными и о незамедлительном объявлении предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства.