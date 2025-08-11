В Кузбассе Россельхознадзор провел для предпринимателя профвизит в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

7 августа 2025 года государственный инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит по инициативе кузбасского производителя сельскохозяйственной продукции из села Елыкаево Кемеровской области-Кузбасса.

Мероприятие для ИП Поморцева К.С., зарегистрированного во ФГИС «Сатурн», состоялось в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами по месту ведения деятельности хозяйствующего субъекта.

Представитель ведомства проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к работе агрария, к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых, исходя из присвоенной категории риска.

Также в ходе профилактического визита были даны разъяснения по вопросам работы в системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов — ФГИС «Сатурн», особенностям внесения информации в систему, об обязательном порядке информирования населения о проведении работ, связанных с применением пестицидов и агрохимикатов. Особое внимание уделено вопросам применения препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерам административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также изменениям в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

По результатам мероприятия составлен соответствующий акт проведения профилактического визита, который в установленном порядке направлен в адрес хозяйствующего субъекта.

Фото: Россельхознадзор