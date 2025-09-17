В Кузбассе Россельхознадзор провел для сельхозпроизводителя профилактический визит в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

11 сентября 2025 года государственный инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит по инициативе кузбасского производителя сельскохозяйственной продукции из Крапивинского муниципального округа, зарегистрированного во ФГИС «Сатурн».

Мероприятие для ООО «Банновское» состоялось в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами с помощью мобильного приложения «Инспектор».

Представитель ведомства проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к работе агрария, к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых, исходя из присвоенной категории риска.

Также в ходе профилактического визита были даны разъяснения по вопросам работы в системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн», особенностям внесения информации в систему, об обязательном порядке информирования населения о проведении работ, связанных с применением пестицидов и агрохимикатов. Особое внимание уделено вопросам применения препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерам административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также изменениям в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

По результатам мероприятия составлен соответствующий акт проведения профилактического визита, который в установленном порядке направлен в адрес хозяйствующего субъекта.